Trama del film Made in dreams - l'italiano che ha costruito l'america

Made in Dreams racconta l'incredibile storia di Amadeo Peter Giannini, figlio di migranti italiani a San Francisco e fondatore di Bank of America. Giannini, infatti, è l'uomo che ha rivoluzionato il mondo della finanza elargendo prestiti etici a comunità marginalizzate durante le peggiori crisi economiche di tutti i tempi, contribuendo al contempo alla nascita di Hollywood e al finanziamento di grandi opere come il Golden Gate Bridge e il Piano Marshall.

