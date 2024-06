Trama del film El paraiso

Julio ha quasi quarant'anni e vive ancora con la madre nella casa di famiglia in prossimità del fiume, nella zona marittima di Fiumicino. La madre, costretta a lasciare la Colombia in gioventù quand'era incinta del figlio, è una donna forte con la quale Julio ha una relazione complessa, simbiotica, profonda e morbosa. Un legame che li porta a condividere tutto, dalla passione per i balli latinoamericani al lavoro come corrieri della droga. Un legame che verrà stravolto dall’arrivo di una giovane colombiana coinvolta anche lei nel narcotraffico.

