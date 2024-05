Trama del film Saro' con te

Il calcio toglie e regala emozioni infinite. Il Napoli si rialza il 4 maggio 2023 vincendo il campionato con cinque giornate di anticipo, un risultato epocale, destinato a rimanere per sempre nella storia. Arriva una reunion al cinema per tutti i tifosi per celebrare una vittoria e una cittÓ in festa: rivivrai sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo dei giocatori, come il Capitano Giovanni Di Lorenzo, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo, di direttori sportivi e staff del Napoli, tra cui Luciano Spalletti.

