Trama del film L'impero

Dietro l'apparenza della banale vita quotidiana di un villaggio di pescatori sulla Costa d'Opale, emerge l'epica vita parallela dei cavalieri dei regni interplanetari. Clan rivali sono impegnati in una feroce e sanguinosa battaglia in seguito all'annuncio della nascita di Margat, il Principe risorto, purpureo e lurido, la Bestia della Fine dei Tempi, che si trova qui sulla Costa, figlio di una giovane coppia già separata, come è solito succedere in un quartiere operaio...

Sei un blogger? Copia la scheda del film