Trama del film Roma blues

In una Roma torrida inondata da rifiuti e monopattini elettrici, Al è un sognatore seriale che sa di essere destinato a qualcosa di importante. quando assiste impotente allo sgretolamento del suo più grande sogno, sfondare con la sua band, il destino gli indica una seconda strada: un telefono in cui ci sono le prove di un delitto. con la conoscenza dei noir dalla sua, al si convince di poter risolvere il caso da solo. Una dating app gli fa incontrare Betty, una giovane filippina che ama l’avventura. entrambi in cerca di un posto nel mondo, si addentrano in un mistero che presto si rivelerà oltre la loro portata.

