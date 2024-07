Trama del film Banel e adama

Il film si svolge in un piccolo villaggio sperduto del Senegal settentrionale. Banel e Adama (Mamadou Diallo e Khady Mane) sono una giovane coppia molto innamorata. Il loro desiderio più grande è quello di avere una casa tutta loro per poter stare sempre insieme, lontano da tutti. Le famiglie e l’intero villaggio disapprovano radicalmente questa scelta. La passione e il sentimento non sono valori che vengono riconosciuti. I giovani innamorati devono confrontarsi con le restrizioni e le convenzioni imposte dalla loro piccola comunità che non dà spazio al loro amore profondamente sincero.

Sei un blogger? Copia la scheda del film