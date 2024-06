Trama del film Anna (2023)

Il film ha per protagonista Anna (Rose Aste) una ragazza che vive in Sardegna e si occupa dell'azienda agricola che le ha lasciato in eredità suo padre. In mezzo alla natura incontaminata, il casale di famiglia è tutto per lei. La giovane donna si occupa di pascolare le pecore, produrre il formaggio e vivere dei frutti della sua terra. Anna è autentica e la sua vita è scandita dal ritmo naturale della sua amata isola. Quando la zona dove vive viene minacciata dalla costruzione di un mega resort turistico, lei rischia di perdere tutto perché non risulta proprietaria dei suoi terreni. Inizia così la sua lotta legale per non vedersi togliere ciò che ha di più prezioso, la sua terra. Non cederà ai tentativi di corruzione o alle intimidazioni ma lotterà con coraggio e determinazione fino infondo, giurando a se stessa e alla memoria di suo padre di salvare la fattoria di famiglia.

