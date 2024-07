Trama del film Woken - nulla e' come sembra

Anna si risveglia su un'isola sconosciuta senza memoria, circondata da volti gentili che non riconosce, e deve riscoprire la propria identità e il suo passato, ma quando due individui sfigurati arrivano sull'isola e rivelano l'imminente estinzione umana, Anna deve fare tutto il possibile per salvare sé stessa e il bambino che porta in grembo.

