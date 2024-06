Trama del film La tartaruga

Bruno è un uomo di 70 anni, vedovo da qualche anno, vive in casa sua con suo figlio e la sua compagna. Con l’arrivo del nipote e` costretto a dormire in uno stanzino. L’incontro con un vecchio amico che non vedeva dai tempi dell’università fa scaturire piacevoli ricordi ma anche conflitti irrisolti. Ma dall’incontro la vita di Bruno puo` cambiare e risolvere il suo problema.

