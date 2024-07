Trama del film Un messicano sulla luna

Comala, Messico occidentale. Luglio 1969, nel pieno della corsa allo spazio, a poche settimane dall'arrivo dell'uomo sulla Luna. Simon è un giornalista squattrinato che di giorno scrive articoli scandalistici per il giornale locale e di notte serve i tavoli al ristorante di proprietà di sua moglie Mary. Simon è in corsa per il posto di editorialista presso un prestigioso giornale di Guadalajara. Gli basta raccontare una storia che dimostri il suo talento, ma non ha altro che appunti su navi fantasma e teschi extraterrestri. Durante una cena tra amici, Simon viene a sapere per caso di una voce che potrebbe portargli non solo il lavoro come reporter, ma anche il successo e la fama che sogna fin da bambino: Neil Armstrong è messicano ed è nato a Llano Grande, piccola cittadina a sud di Jalisco. Impulsivo com'è, Simon decide di seguire la storia.

