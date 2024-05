Trama del film Il gusto delle cose

Eugenie, una cuoca stimata, lavora da oltre 20 anni per Dodin, un raffinato gourmet. Sempre pi¨ affezionati l'uno all'altro, il loro legame si trasforma in una storia d'amore e dÓ vita a piatti deliziosi che impressionano anche gli chef pi¨ illustri del mondo. Quando Dodin si trova di fronte alla riluttanza di Eugenie a impegnarsi con lui, decide di iniziare a cucinare per lei.

