Trama del film Io, il tubo e le pizze

Ultimo film di Gregoretti, rimasto inedito, in cui il grande cineasta, documentarista e giornalista ripercorre la propria attività con ironia e leggerezza. Attraverso gli episodi della sua vita personale e professionale, e le immagini dei suoi film e dei suoi programmi televisivi, un racconto pieno di umorismo su com'eravamo per capire che ora, in realtà, non siamo tanto diversi.

