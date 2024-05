Trama del film Il regno del pianeta delle scimmie

Diverse generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare, le scimmie sono ora la specie dominante che vive armoniosamente e gli umani sono stati ridotti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico capo scimmia costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che la porterÓ a mettere in discussione tutto ci˛ che ha conosciuto del passato e a fare delle scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

