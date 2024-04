Trama del film Civil war

In un'America sull'orlo del collasso, attraverso terre desolate e cittÓ distrutte dallĺesplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la veritÓ.

