Trama del film Splendida imperfezione - il primo amore di casanova

Ambientato nella metà del ’700 tra il Veneto e l’Olanda e basato su eventi reali, il film segue la storia di Lucia, primo amore e promessa sposa del giovane Casanova. Irrimediabilmente sfigurata dal vaiolo, Lucia fugge e abbandona Giacomo per paura di ostacolare i suoi ambiziosi progetti di scalata sociale. Sedici anni dopo ad Amsterdam, dove è diventata una cortigiana famosa per il misterioso velo che le nasconde il volto, Lucia incontra di nuovo Casanova, trasformatosi nel frattempo in un cinico donnaiolo. Questi la corteggia senza riconoscerla e tra i due comincia un pericoloso gioco di seduzione che spingerà Lucia a ritrovare se stessa, correndo il rischio di perdere tutto.

