la donna della cabina numero 10 regia di Simon Stone USA 2025
la donna della cabina numero 10 (2025)

Titolo Originale: THE WOMAN IN CABIN 10

RegiaSimon Stone

InterpretiKeira Knightley, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario, Guy Pearce, Gugu Mbatha-Raw

Durata: h 1.33
NazionalitàUSA 2025
Generethriller
Al cinema nell'Ottobre 2025

Trama del film La donna della cabina numero 10

Una notte, una giornalista è testimone del lancio di un passeggero in mare dal ponte uno yacht di lusso. Cercando di denunciare il crimine, le viene detto che in realtà non è successo niente, dal momento che tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono regolarmente a bordo. Nonostante nessuno le creda, lei continua a cercare risposte, mettendo a repentaglio la propria vita.

Voto Visitatori:   3,00 / 10 (1 voti)3,00Grafico
Voti e commenti su La donna della cabina numero 10, 1 opinioni inserite
Mauro@Lanari  @  31/10/2025 19:47:23
   3 / 10
Netflix è capace di rovinare anche registi decenti come Simon Stone: un Hitchcock all'improvviso inetto a dirigere thriller degni d'essere considerati tali, satira sociale per arricchire i già ricchi, ambientazione a Womenland e "Animal" dei Pearl Jam (1993: https://music.youtube.com/watch?v=vR7OWzvf5uM) sperperata.

