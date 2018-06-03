Trama del film La donna della cabina numero 10

Una notte, una giornalista è testimone del lancio di un passeggero in mare dal ponte uno yacht di lusso. Cercando di denunciare il crimine, le viene detto che in realtà non è successo niente, dal momento che tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono regolarmente a bordo. Nonostante nessuno le creda, lei continua a cercare risposte, mettendo a repentaglio la propria vita.

Sei un blogger? Copia la scheda del film