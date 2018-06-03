Trama del film A' son image

Il film racconta attraverso la vita della giovane giornalista e fotografa Antonia (Clara-Maria Laredo), la storia politica e sociale della Corsica tra gli anni Ottanta e l'inizio degli anni Duemila. Antonia vive ad Ajaccio e lavora per il quotidiano Corse-Matin, seguiamo il suo quotidiano impegno civile, le sue amicizie e la sua storia d’amore con un indipendentista. Gli eventi della sua vita privata si mescolano con quelli della storia travagliata della sua terra, che proprio come lei cerca faticosamente la strada per l’indipendenza e l’affermazione della sua identità.

