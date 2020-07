Trama del film Qua la zampa 2 - un amico e' per sempre

La trama riprende il racconto proprio da Ethan e sua moglie Hanna, che vivono insieme con la loro nipotina CJ e la sua mamma, Gloria, vedova di loro figlio. Il cane Bailey ha un rapporto bellissimo con CJ mentre Gloria non apprezza i cani, malsopporta i suoceri ed è una madre manchevole interessata soprattutto alla sua carriera come cantante. Nonostante tutto questo, però, la vita prosegue serenamente in famiglia finché una notizia terribile non ne scuote tutti i membri: Bailey ha un cancro allo stomaco e gli resta poco da vivere.

