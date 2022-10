Trama del film Mona lisa and the blood moon

In un manicomio costruito tra le torbide paludi di New Orleans una donna Ŕ stata in isolamento per pi¨ di dieci anni. Possiede poteri unici e straordinari con cui pu˛ controllare i pensieri degli altri. Con la luna piena, si risveglierÓ dallo stato catatonico in cui si ritrova e si darÓ alla fuga, con conseguenze inaspettate.

Sei un blogger? Copia la scheda del film