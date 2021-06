Trama del film Mi piace spiderman e allora?

Il film racconta la storia di Cloe, una bimba di 6 anni che è una grande fan di un supereroe in particolare, Spiderman, tanto da volere per il suo primo giorno di scuola lo zaino di questo personaggio. Una volta avuta la sua adorata cartella dell'Uomo Ragno, la bambina si ritrova più volte costretta a rispondere alla domanda sul perché abbia scelto proprio Spiderman, essendo un personaggio "da maschi". Glielo domanda il negoziante, i bambini a scuola e tante altre persone, come se Cloe, essendo femmina, non possa avere un supereroe preferito...

