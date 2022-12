Trama del film Il ritorno (2022)

Teresa abita con Pietro in un quartiere periferico di una cittÓ del Lazio e il loro figlio di due anni, Antonio. Come molti ragazzi della stessa etÓ, devono fare i conti con mancanza di lavoro e difficoltÓ economiche. Pietro poi non Ŕ propriamente la persona pi¨ affidabile e Teresa deve fare tutto da sola e dividersi tra lavoro, casa e figlio. I comportamenti di Pietro per˛ mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, che le costa il carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che ha lasciato dieci anni prima...

