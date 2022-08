Trama del film Carter (2022)

A due mesi dall'inizio di una pandemia mortale che ha avuto origine nella zona demilitarizzata e che ha devastato Stati Uniti e Corea del Nord, "Carter" si risveglia senza alcuna memoria del passato. Nella sua testa c'Ŕ un misterioso dispositivo e in bocca ha un ordigno letale. Una strana voce che sente solo lui gli dice cosa fare. La bomba pu˛ scoppiare da un momento all'altro, a meno che non riesca a salvare la bambina che Ŕ l'unico antidoto al virus, ma per riuscirci dovrÓ vedersela con la CIA e con i golpisti nordcoreani.

