Trama del film Bigger than us - un mondo insieme

Il documentario racconta il viaggio intrapreso da Melati Wijsen in giro per il mondo cosý da incontrare i giovani attivisti, suoi coetanei, che grazie al loro lavoro sono riusciti ad ottenere un risultato. Lottando con determinazione e perseveranza, non abbandonando mai le loro convinzioni e mossi dall'altruismo, questi giovani sono riusciti ad avere un enorme impatto nei loro rispettivi settori. Nonostante ci˛, Melati avverte che il tempo Ŕ poco e il cambiamento sta avvenendo troppo lentamente. ╚ cosý che la ragazza cerca di capire cosa impedisca questa trasformazione e insieme agli altri attivisti prova a elaborare un nuovo piano.

