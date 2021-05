Trama del film Maternal

Il film Ť ambientato a Buenos Aires in un hogar, un convento di suore italo-argentino che accoglie ragazze adolescenti madri. Il film vede al centro del racconto tre giovani donne molto diverse tra loro le cui storie si intrecciano e influenzano le loro vite. Suor Paola (Lidiya Liberman) Ť una giovane suora che arriva dall'Italia per terminare il suo periodo di formazione e prendere i voti perpetui. Lu (Agustina Malale) e Fati (Denise Carrizo) sono invece due madri minorenni, la cui vita Ť stata radicalmente trasformata. Il convento sarŗ il luogo di un forte corto circuito emotivo: le giovani ragazze madri, che mal sostengono il peso della loro precoce responsabilitŗ, si confronteranno quotidianamente con le suore che le hanno accolte, che hanno scelto di non essere madri ma che dietro il voto di castitŗ spesso nascondono e reprimono il proprio desiderio di maternitŗ.

