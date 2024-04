Trama del film Augure - ritorno alle origini

Il film racconta la storia di Koffie (Marc Zinga), che dopo essere stato considerato uno zabolo, ovvero uno stregone, viene bandito dalla madre. Dopo aver trascorso quindici anni lontano da Lubumbashi, il paesino in Congo in cui Ŕ nato, torna per pagare la sua dote. Koffie fa ritorno insieme alla sua futura moglie Alice (Lucie Debay), una donna bianca, e dovrÓ affrontare i pregiudizi e i sospetti dei suoi familiari

Sei un blogger? Copia la scheda del film