Trama del film A casa tutti bene

A casa tutti bene Ŕ il ritratto di una grande famiglia riunita per festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni. Sbarcati sull'isola dove la coppia di pensionati si Ŕ trasferita a vivere, figli e nipoti si ritrovano bloccati sull'isola a causa di un'improvvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la costa. Il nutrito nucleo/cast composto tra gli altri da Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Carolina Crescentini, sarÓ costretto a fermarsi pi¨ a lungo del previsto sull'isoletta, sotto lo stesso opprimente tetto e in compagnia di numerosi parenti invadenti. Il confronto inevitabile farÓ riemergere antiche questioni in sospeso, riaccenderÓ conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite. Ci sarÓ persino un colpo di fulmine, o forse Ŕ solo la tempesta che imperversa all'esterno.

Sei un blogger? Copia la scheda del film