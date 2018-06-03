dalai lama - la saggezza della felicita' regia di Philip Delaquis, Barbara Miller USA, Svizzera 2024
dalai lama - la saggezza della felicita' (2024)

Titolo Originale: WISDOM OF HAPPINESS

RegiaPhilip Delaquis, Barbara Miller

InterpretiTenzin Gyatso

Durata: h 1.30
NazionalitàUSA, Svizzera 2024
Generedocumentario
Al cinema nell'Ottobre 2025

Altri film di Philip Delaquis
Altri film di Barbara Miller

Trama del film Dalai lama - la saggezza della felicita'

Un documentario che offre un ritratto cinematografico del 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in occasione del suo novantesimo compleanno. Nel film, il leader spirituale si rivolge direttamente al pubblico, condividendo la sua saggezza sulla ricerca della felicità nel mondo contemporaneo. La pellicola combina immagini personali del Dalai Lama, filmati d’archivio storici e scene attuali delle sfide globali che l’umanità affronta oggi.

DALAI LAMA - LA SAGGEZZA DELLA FELICITA'

