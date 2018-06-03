chien 51 regia di Cédric Jimenez Francia 2025
chien 51 (2025)

locandina del film CHIEN 51

Titolo Originale: CHIEN 51

RegiaCédric Jimenez

InterpretiGilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi, Artus, Lala &ce, Stéphane Bak, Thomas Bangalter

Durata: h 1.40
NazionalitàFrancia 2025
Generefantascienza
Al cinema dal 15 Ottobre 2025

•  Altri film di Cédric Jimenez

Trama del film Chien 51

In una Parigi futura divisa per classi, un'intelligenza artificiale chiamata Alma supervisiona la società. Quando il creatore di Alma muore, la poliziotta Salia collabora con Zem per svelare un mistero di un mondo segregato.

Voto Visitatori: 7,00 / 10 (1 voti)
Voti e commenti su Chien 51, 1 opinioni inserite
Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  17/09/2025 18:34:14
   7 / 10
Contrariamente al cinema italiano che di solito bistratta i film di genere, in Francia tira tutt'altra aria, riuscendo a fare dei buoni film genere come in questo caso. I rimandi a pellicole come Minority Report sono ben presenti, ma contrariamente all'omologo americano dove la storia si occupava della prevenzione del crimine, nella Parigi distopica di un futuro a noi prossimo si analizza il crimine grazie all'ausilio di ALMA, intelligenza artificiale che in base alla prove raccolte ricostruisce scenari plausibili su come possa essere accaduto tale crimine. Uno spunto arricchito dal contesto descritto, quello di una Parigi divisa in tre zone quasi impermeabili fra loro, in cui la differenza è sancita dalle classi sociali. Il film ha come "base operativa" la Zona 3 con passaggi nella Zona 2 e quasi mai nella Zona 1 evidenziando, come se ce fosse bisogno, la distanza sempre più grande fra ricchi e poveri. La trama poliziesca che funge da collante alla storia, l'omicidio del creatore di ALMA, funge da cartina da tornasole per evidenziare tale contesto, dove in nome della sicurezza e dell'ordine, le libertà civili sono calpestate e la privacy personale non pervenuta. Un inno all'abuso di potere delle forze dell'ordine, diventate a sua volta meri esecutori degli scenari e delle decisioni di ALMA. Un buon cast di attori per un buon film di genere.

