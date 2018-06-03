Trama del film Super charlie

Wille (10) ha sempre sognato di diventare un supereroe e combattere il crimine al fianco di suo padre, che è un poliziotto. Tuttavia, il suo sogno va in frantumi quando nasce il fratellino Charlie. Non solo Charlie riceve tutte le attenzioni, ma Wille scopre anche che Charlie ha dei superpoteri. Quando un supercattivo e uno scienziato squilibrato mettono in atto il loro piano malvagio, Wille e Charlie devono mettere da parte le loro differenze e lavorare in squadra. Ma un neonato e il suo fratello invidioso possono salvare la città?

