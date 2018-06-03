Seleziona un'opzione
Le ventiquattro ore più cruciali nella vita di Steve, preside di una scuola in cui vengono spediti gli studenti a cui viene offerta un'ultima possibilità di rigare dritto prima di essere definitivamente espulsi dal sistema. Steve lotto con tutto se stesso per cercare di tenere in riga i suoi alunni, ma al contempo è lui stesso alle prese con una stabilità mentale che peggiora di giorno in giorno.
STEVE
