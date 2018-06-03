Seleziona un'opzione
Agnès, la vicina di casa di Juliette e Carmen, scrive libri di fiabe per bambini ambientati in un mondo fantastico, Il regno dei venti. Le intrepide sorelle scoprono un passaggio tra il loro mondo e questo universo straordinario. Una volta dall'altra parte, le ragazze assumono le sembianze di gatti e scoprono Sirocco, un personaggio terrificante che può controllare il vento.
Nessuno ha ancora votato e commentato
SCIROCCO E IL REGNO DEI VENTI
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio