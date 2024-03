Trama del film Solo per me

Una giovane donna un giorno entra in un club di striptease. Qui vorrebbe solo trovare un posto in cui l'amore non possa raggiungerla, in cui le cose si chiamano con il loro nome e dove lei possa giocare con il proprio corpo senza essere infastidita da questioni sentimentali.

