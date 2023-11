Trama del film Silent night - il silenzio della vendetta

Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, un padre di famiglia sceglie la vigilia di Natale per punire i colpevoli. Ferito a sua volta durante l’inseguimento degli assassini e ormai muto, l’uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.

Sei un blogger? Copia la scheda del film