Trama del film Ricky stanicky - l'amico immaginario

Tre amici adolescenti fanno uno scherzo e finiscono per dare fuoco a una casa nel loro quartiere. Per evitare guai con la legge, creano una persona falsa e la incolpano: nasce Ricky Stanicky. Vent'anni più tardi, i tre sono ancora amici e continuano a usare lo stesso alibi per uscire da ogni situazione scomoda che la vita presenta loro. Quando le loro mogli li costringono a organizzare un incontro con il fantomatico Stanicky, decidono di assumere un attore.

