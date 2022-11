Trama del film Notte fantasma

Una sera Tarek si prepara a una serata di divertimento, giochi e cibo con gli amici, ma prima deve passare per il parco per prendere un po' di fumo da dividere con gli altri. Intercettato da qualcuno che lo segue dall'interno di un'automobile, scopre che si tratta di un poliziotto, che per˛ quando lo avvicina non vuole arrestarlo: solo passare con lui tutta la nottata, in auto, ed essere accompagnato in giro, qualsiasi cosa accada.

