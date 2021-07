Trama del film No sudden move

Nella Detroit degli anni Cinquanta, l'afroamericano Curt Goyns Ŕ appena uscito di prigione ed Ŕ di nuovo nei guai. Accetta cosý il lavoro offertogli dallo squallido intermediario Jones: insieme a Ronald Russo, che non nasconde il suo disappunto per il lavoro a fianco di un nero come Curt., deve "badare" ai figli e alla moglie di Matt Wertz, un dirigente di medio livello della GM, mentre Charley, un terzo socio, lo accompagna in ufficio per recuperare un documento. Niente per˛ andrÓ come previsto quando il documento non sarÓ trovato al suo posto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film