Trama del film Non cosi' vicino

Dopo la morte della moglie, Otto, un sessantenne scorbutico e cocciuto, Ŕ costretto a lasciare il lavoro che ha svolto per quasi quarant'anni e per questo comincia a pensare di farla finita. Ogni suo tentativo di uccidersi, per˛, viene sventato o mandato a monte dalle intromissioni dei suoi nuovi vicini, esuberanti e chiassosi, con cui poco per volta finisce per fare amicizia.

