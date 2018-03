Trama del film Nome di donna

Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una meravigliosa residenza per anziani. Un mondo quasi fiabesco. Dove per˛ si cela un segreto scomodo e torbido. Nina sarÓ costretta a confrontarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il direttore della struttura, in un'avvincente e appassionata battaglia sul diritto di essere donna.

Sei un blogger? Copia la scheda del film