Trama del film My sweet monster

La principessa Barbara sogna un giorno di poter sposare il principe Edward e passa le sue giornate leggendo storie d'amore. Quando la principessa compie sedici anni, suo padre, il re Elia (voce originale Maksim Volkov) decide di darla in sposa a un arrogante postino di nome Joyce. Ma Barbara scappa dal palazzo reale che il padre ha trasformato in una gabbia dorata. Arrivata in mezzo al bosco incontra il buffo mostro Bogey e il suo amico Coniglio. La giovane principessa decide di rimanere a vivere con loro, mentre il re e tutti i suoi sudditi sono occupati a cercarla pensandola rapita. I suoi nuovi amici la aiuteranno a incontrare il principe Edward e ha salvare l regno da una terribile minaccia...

Sei un blogger? Copia la scheda del film