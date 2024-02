Trama del film Maschile plurale

Sono passati tre anni, Antonio e Luca si vedono per la prima volta dopo la morte di Denis. Luca, che ha toccato il fondo dopo la morte del suo amico, ha avuto la fortuna di incontrare Tancredi, il suo attuale fidanzato, ...mentre Antonio si è concentrato sul suo lavoro, tanto che ora è un noto chef in una pasticceria. È chiaro che c'è ancora un rapporto speciale tra i due, ma Antonio scambia l'affetto di Luca per qualcosa in più e fa di tutto per rovinare la sua relazione con Tancredi, anche se Cristina non approva il suo comportamento. Antonio imparerà a lasciarsi alle spalle il passato per vivere appieno ciò che il futuro ha da offrirgli?

Sei un blogger? Copia la scheda del film