Trama del film Los colonos

Il film diretto da Felipe Galvez Haberlé, è ambientato nella Repubblica del Cile nel 1901, in quella che è nota col nome di "Tierra del Fuego", ovvero un arcipelago situato all'estremità meridionale dell'America del sud. Si tratta di un territorio immenso e molto fertile, dove l'aristocrazia si è affidata la missione di "civilizzare" le popolazioni presenti. Il ricco proprietario terriero José Menendez assume tre cavalieri per cacciare le popolazioni indigene dall terre e aprire la strada all'Atlantico. È così che sotto gli ordini del tenente MacLennan e di un mercenario americano, il giovane nativo cileno Segundo scopre qual è il prezzo a pagare per costruire una nuova nazione, ma soprattutto quante bugie si debbano dire e quanto sangue si debba versare.

