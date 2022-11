Trama del film Lo schiaccianoci e il flauto magico

Il grande classico torna al cinema in una nuova versione animata per tutta la famiglia. Marie è una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e come per magia diventa delle stesse dimensioni dei suoi giocattoli che improvvisamente prendono vita. Inizia così unĺavventura incredibile fatta di divertenti, peripezie, amore e tanta magia.

