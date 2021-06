Trama del film Lasciali parlare

La scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, Ŕ stata invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ma ha paura di volare: decide cosý di fare il viaggio in nave, a bordo di un magnifico transatlantico, e di invitare le sue due migliori amiche del college, Roberta e Susan, oltre a farsi accompagnare dal suo amato nipote Tyler, per assisterle durante la crociera.

