Trama del film Il cassetto segreto

Una storia che parte dalla Sicilia e fa il giro del mondo. Attraversa tutto il Novecento, dÓ voce ai maggiori intellettuali e artisti dell'epoca, e mostra le immagini dei volti pi¨ noti del cinema e della letteratura. Costanza Quatriglio, apre la biblioteca di suo padre Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia. Quando Costanza decide di donare gli archivi di suo padre, si rende conto dell'inestimabile tesoro conservato per anni nella casa dove Ŕ cresciuta. Bobine di pellicola 8mm, fotografie, registrazioni sonore, documenti, che partono dagli anni Quaranta e che fanno un giro del mondo durato quasi un secolo. Vediamo immortalate personalitÓ come Carlo Levi, Jean Paul Sartre e Leonardo Sciascia. Grandi artisti e star del cinema come Renato Guttuso, Anna Magnani, Cary Grant e Ingrid Bergman. A tutto questo, la regista aggiunge preziose riprese che ritraggono il padre quasi novantenne, effettuate da lei tra il 2010 e il 2011.

