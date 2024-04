Trama del film I delinquenti

L'impiegato di banca di Buenos Aires Morán (Daniel Eliás) sogna un piano per liberarsi dalla monotonia aziendale: rubare abbastanza denaro per mantenersi con una modesta pensione, poi confessare e scontare la pena in prigione mentre il suo collega si tiene i soldi. Ben presto, sotto la pressione di un investigatore dell'azienda, il complice Román (Esteban Bigliardi) si reca in una località remota per nascondere i soldi. Lì incontra una donna misteriosa che trasformerà la sua vita per sempre.

