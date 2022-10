Trama del film Halloween ends

Il tredicesimo film della saga sul serial killer Michael Meyers. Ambientato ben quattro anni dopo Halloween Kills (2021), vede Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) intenta a scrivere le sue memorie dopo essere scampata all'ultimo attacco di Michael insieme a sua nipote Allyson (Andi Matichak). Di Myers non si ha pi¨ alcuna notizia e non Ŕ stato mai pi¨ avvistato. ╚ cosý che l'anziana Laurie pu˛ finalmente riprendersi la sua vita, senza il tormento vissuto per decenni dato dalla paura di un possibile ritorno di suo fratello. A spazzare via questo momento di tranquillitÓ Ŕ la notizia di un omicidio: un ragazzo di nome Corey Cunningham (Rohan Campbell) Ŕ accusato dell'omicidio di un bambino a cui faceva da babysitter. Da questo momento ha inizio una spirale di violenza che porterÓ Laurie a fare i conti definitivamente con un male che non Ŕ mai riuscita a controllare.

