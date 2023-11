Trama del film Fisherman's friends

Il film si svolge in Cornovaglia dove Danny (Daniel Mays), un cinico produttore musicale, si reca per l’addio al celibato del suo collega Henry (Christian Brassington). Una volta lì, il suo capo Troy (Noel Clarke), gli chiede a sorpresa di ingaggiare un gruppo di pescatori che cantano canzoni marinare. I dieci uomini, molto genuini e affiatati, si mostrano inizialmente diffidenti e scontrosi nei confronti di Danny. Quest’ultimo dovrà guadagnarsi la fiducia dei lupi di mare, mostrando che è uno di loro e che crede nei valori della comunità della piccola cittadina di mare. Il suo tentativo di integrarsi lo porta a entrare in contatto con gli abitanti del posto e a scoprire una realtà che non conosceva, fatta di rispetto e integrità. Grazie a loro, Danny finisce per rivalutare i rapporti autentici e riscopre l’importanza di valori come l’amicizia e l'amore.

