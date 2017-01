Trama del film Fallen

FALLEN ha per protagonista Lucinda "Luce" Price, una diciassettenne molto determinata che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrÓ far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in unĺepica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore.

Sei un blogger? Copia la scheda del film