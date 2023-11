Trama del film Casanova operapop - il film

Venezia, 1755. Giacomo Casanova, appena rientrato in città dall’esilio di Vienna, minaccia di far strage di cuori e di creare scompiglio in città con il suo ineguagliabile carisma. Nel frattempo, il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute e l’Inquisitore Pietro Garzoni trama per influenzare a suo favore la successione al Dogado. A tal proposito, quest’ultimo, intende sbarazzarsi di Casanova, perché potrebbe rovinare i suoi piani, e allo scopo incarica il perfido Zago. Mentre si trova alla Cantina do Mori, il Principe dei Seduttori incontra una sua vecchia fiamma: la bella Gretchen, che lo conduce al palazzo della Contessa Margarethe von Steinberg, per la quale lavora come cameriera. Qui giunto, Casanova incontra la gran dama e viene da lei sfidato in una singolare scommessa: se riuscirà a sedurre la giovane Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, lei – Margarethe – sarà sua per una notte.

