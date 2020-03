Trama del film A riveder le stelle

Documentario che racconta come un gruppo di sei persone si sia messo in cammino per sette giorni, percorrendo 36 km tra le montagne della Val Grande piemontese, per riscoprire le bellezze della natura. Un paesaggio lontano dall'artefizio umano, quello raggiunto da queste persone, che con questo docu-film, realizzato con due cellulari e un drone, alimentati a energia eco-sostenibile, pone l'attenzione al drastico cambiamento climatico in atto negli ultimi anni. Le conseguenze sono da attribuire all'uomo, che con il suo modus operandi errato sta distruggendo il pianeta, spinto da una società dei consumi che pone come atto di sopravvivenza dell'umanità il consumo, appunto, delle risorse del nostro pianeta.

Questo viaggio a piedi in una terra di nessuno e selvaggia è un invito a riflettere a come poter salvare il nostro mondo da un inferno infuocato, che noi stressi abbiamo acceso

